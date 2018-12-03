В Киеве выбросился из окна молодой химик (фото)

По словам матери погибшего, причиной его поступка стала травля на работе.

На улице Олейника в Киеве 27-летний мужчина выбросился с 14 этажа жилого дома. От полученных травм он скончался на месте.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел около 9:10 утра. У тела погибшего находились его жена и мать. Мать погибшего в состоянии истерики кричала, что ее сын химик, занимался наукой и работал в одном из институтов Киева.

По ее словам, причиной его поступка стала травля на работе. Из-за чрезмерных требований начальства погибший практически не спал в последнее время.

Женщину пыталась успокоить молодая невестка, ей также оказали помощь медики. На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и «скорая». Детали трагического происшествия установит следствие.

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