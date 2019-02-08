В Киеве супруги организовали в квартире лабораторию по изготовлению амфетамина (фото)

26-летнему мужчине и его 30-летней жене сообщено о подозрении по ч.2 ст. 307 УК Украины.

В Киеве правоохранители после проведения трех этапов оперативных закупок наркотиков задержали супружескую пару, которая организовала в квартире лабораторию по изготовлению амфетамина.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Во время проведения обысков в квартире оперативники выявили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Кроме того, изъяли около 100 г расфасованного амфетамина, полкилограмма препарата фенилнитропропен и марихуану. Стоимость изъятого превышает 100 тыс. грн.

Отмечается, что у злоумышленников также изъяли значительное количество реактивов и прекурсоров, необходимых для изготовления наркотиков, более 40 тыс. грн, полученные от продажи наркотиков, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карточки, квитанции банковских учреждений, записи о количестве сбытых наркотиков.

«Организаторы нарколаборатории - 26-летний мужчина и его 30-летняя жена - задержаны в порядке ст. 208 УПК, им сообщено о подозрении по ч.2 ст. 307 УК Украины», - отметили в прокуратуре.

Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению всего круга лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе полиция пресекла деятельность международной группы наркоторговцев, изъяты наркотики на 2 миллиона гривень.