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В Одессе задержали водителя, который сбил 6-летнего мальчика и скрылся

13:19, 14 февраля 2019
Происшествия
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Водитель на автомобиле Nissan Qashqai уехал с места происшествия / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, 13 февраля в ходе патрулирования экипаж получил вызов о ДТП с пострадавшим, совершенном по проспекту Шевченко, 17.

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Также поступило сообщение, что водитель на автомобиле Nissan Qashqai уехал с места происшествия.

«Двигаясь по указанному адресу, инспекторы заметили Nissan Qashqai. Данный автомобиль вместе с водителем были «отправлены» на место совершения ДТП. По приезду полиции на месте происшествия уже была бригада скорой медицинской помощи», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавшего мальчика, 2012 года рождения, госпитализировали в Одесскую детскую областную больницу. У него диагностирован закрытый перелом костей правой стопы. На месте ДТП работали следователи, водитель иномарки задержан.

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Теги: #Одесса#дети#ДТП