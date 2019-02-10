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В Киевской области разоблачили киберпреступника: мужчина украл биткоинов на 700 тысяч гривень

06:08, 10 февраля 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, 35-летний житель Киевщины осуществлял техническую поддержку британской биржи по онлайн обмену криптовалют.

Имея доступ, злоумышленник воспользовался своим положением и похитил средства с Bitcoin- и различных Altcoin-счетов клиентов. Таким образом, за несколько месяцев ему удалось заработать более 720 тыс. грн.

Завладение криптовалютой клиентов проходило в несколько этапов. Сначала злоумышленник подбирал учетные записи клиентов криптобиржи, которые в течение длительного времени не посещали свои аккаунты и на которых не была установлена многофакторная аутентификации. После этого он осуществлял замену резервных электронных ящиков или самостоятельно добавлял такие ящики к учетным записям, где резервные адреса не были указаны. Это давало возможность последнему позже восстанавливать пароли доступа к кошелькам и инициировать списание электронных средств.

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Конвертация и вывод средств происходили через онлайн-обменники.

В настоящее время установлена сумма убытков, которая в эквиваленте составляет более 720 тыс. грн.

Полученные от преступной деятельности средства молодой человек тратил на участие в азартных играх на виртуальных симуляторах игровых автоматов.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали преступную деятельность подозреваемого. Выявлены вещественные доказательства, в том числе цифровые, подтверждающие его противоправные умысел и действия.

По предварительной квалификации, мужчина подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

В то же время, работники киберполиции проверяют законность деятельности на территории Украины ряда других онлайн-обменников, через которые проводилась конвертация и вывод похищенных средств. Также продолжаются мероприятия по установлению всех пострадавших.

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Теги: #хакер#киберполиция#биткоин