Под домом Авакова активисты зажгли файеры и дымовые шашки (фото)
Акция активистов возле дома министра внутренних дел Арсена Авакова на окраине Киева закончилась.
Как передает корреспондент УНИАН, во время пикетирования под возгласы: «Кто заказал Катю Ганзюк!» участники акции зажгли файеры, использовали несколько дымовых шашек и салютных установок.
Пикетчики заявили, что возвращаются к Подольскому управлению полиции, где находятся задержанные активисты организации С14.
Из дома к участникам акции никто не вышел.
Как сообщал УНИАН, несколько десятков активистов на легковых авто приехали к дому Авакова и требовали отпустить задержанных сегодня в Киеве участников акции «Кто заказал убийство Кати Гандзюк?».
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Днем полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
В свою очередь в столичной полиции заявили, что якобы при попытке штурма управления полиции задержаны были около 40 человек. Открыто три уголовных производства.
Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 открыто уголовное производство.