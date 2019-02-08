Подкармливал каннабисом ради вкусного меда: в Николаевской области задержали пчеловода-наркодилера

Во время обыска во втором доме полиция нашла более полусотни мелкокалиберных патронов.

Сотрудники Новобугского отдела полиции Николаевской области провели обыски в домах двух подозреваемых.

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Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в ходе одного из обысков были обнаружены более полутора килограммов каннабиса, который мужчина прятал в ящике в мастерской, а еще 140 граммов, упакованные в пакет от кофе.

"Со слов хозяина дома, наркотики он не употребляет, а хранит их для подкормки пчел. Мол, таким образом мед становится более вкусным", - говорится в сообщении.

Мужчине, который дома хранил более 1,5 кг каннабиса, инкриминируется ч. 1 ст. 309 УК Украины и грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Во время обыска во втором доме полиция нашла более полусотни мелкокалиберных патронов, происхождение которых 37-летний хозяин объяснить не может. Отмечает лишь, что их могли где-то найти дети и принести играя.

"После проведения соответствующего исследования будет решаться вопрос о привлечении к ответственности местного жителя, у которого были изъяты патроны", - добавили правоохранители.

Ранее УНИАН сообщал, что замглавы Минздрава Ульяна Супрун выступила за легализацию медицинского каннабиса в Украине.