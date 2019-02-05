Алгоритм распознавания изображений поможет спасти медоносных пчел от паразитов
Швейцарские ученые научили алгоритм распознавания изображений искать на фотографиях поддонов из ульев медоносных пчел паразитирующих клещей варроа.
Для удобства пчеловодов алгоритм перенесли в приложение, куда можно загрузить фотографию, сообщается на сайте Федеральной политехнической школы Лозанны, пишет N+1.
Большую опасность для медоносных пчел представляют паразитирующие клещи варроа (вид - Varroa destructor), которые питаются кровью своих хозяев, за счет чего те ослабевают физически. Более того, клещи варроа паразитируют и на личинках хозяев, из-за чего потомство может родиться с дефектами. Впервые таких клещей описали в начале XX века: считалось, что варроа паразитируют исключительно на индийских медоносных пчелах, но уже к концу столетия пораженными оказались улья на пасеках практически по всему миру.
Для борьбы с варраотозом (так называют процесс паразитирования пчел клещами и все вытекающие последствия для их организма) применяются самые разные методы. Самые действенные из них могут не только эффективно избавить ульи от клещей, но и уничтожить часть обитающих в них пчел, но их используют также и для профилактики: обнаружить варроа очень трудно из-за его маленького размера, и профилактика служит практически обязательной мерой предосторожности.
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Швейцарские разработчики под руководством Жана-Филиппа Тирана (Jean-Philippe Thiran) из Федеральной политехнической школы Лозанны решили использовать машинное обучение для облегчения процесса обнаружения клещей варроа в ульях медоносных пчел. Для этого они создали приложение, в основе которого лежит алгоритм распознавания изображений, обученный на фотографиях паразитов на поддонах из ульев: часть из этих фотографий исследователям предоставили пчеловоды.
Для определения зараженного улья пользователю необходимо сфотографировать поддон, после чего приложение определит наличие на нем тел мертвых клещей и подсчитает их количество. На основе этого владелец улья может предпринять меры для лечения своих пчел или же профилактики, после чего - проследить за эффективностью, подсчитав количество мертвых клещей еще раз. Каждому улью в приложении соответсвует определенный QR-код, чтобы пользователям было легче следить за распространением варроа. Фотографии, которые пользователи загружают на платформу, исследователи затем используют для улучшения работы своего алгоритма.
Как сообщал УНИАН ранее, на прошедшем в начале 2018 года в Италии совещании Европейского агентства по безопасности продуктов питания (European Food Safety Authority, EFSA) принято официальное заключение об опасности, которую представляют инсектициды-неоникотиноиды для ключевых опылителей - пчел.