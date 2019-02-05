Алгоритм распознавания изображений поможет спасти медоносных пчел от паразитов

Для определения зараженного улья пользователю необходимо сфотографировать поддон, после чего приложение определит наличие на нем тел мертвых клещей и подсчитает их количество.

Швейцарские ученые научили алгоритм распознавания изображений искать на фотографиях поддонов из ульев медоносных пчел паразитирующих клещей варроа.

Для удобства пчеловодов алгоритм перенесли в приложение, куда можно загрузить фотографию, сообщается на сайте Федеральной политехнической школы Лозанны, пишет N+1.

Большую опасность для медоносных пчел представляют паразитирующие клещи варроа (вид - Varroa destructor), которые питаются кровью своих хозяев, за счет чего те ослабевают физически. Более того, клещи варроа паразитируют и на личинках хозяев, из-за чего потомство может родиться с дефектами. Впервые таких клещей описали в начале XX века: считалось, что варроа паразитируют исключительно на индийских медоносных пчелах, но уже к концу столетия пораженными оказались улья на пасеках практически по всему миру.

Для борьбы с варраотозом (так называют процесс паразитирования пчел клещами и все вытекающие последствия для их организма) применяются самые разные методы. Самые действенные из них могут не только эффективно избавить ульи от клещей, но и уничтожить часть обитающих в них пчел, но их используют также и для профилактики: обнаружить варроа очень трудно из-за его маленького размера, и профилактика служит практически обязательной мерой предосторожности.

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Швейцарские разработчики под руководством Жана-Филиппа Тирана (Jean-Philippe Thiran) из Федеральной политехнической школы Лозанны решили использовать машинное обучение для облегчения процесса обнаружения клещей варроа в ульях медоносных пчел. Для этого они создали приложение, в основе которого лежит алгоритм распознавания изображений, обученный на фотографиях паразитов на поддонах из ульев: часть из этих фотографий исследователям предоставили пчеловоды.

Для определения зараженного улья пользователю необходимо сфотографировать поддон, после чего приложение определит наличие на нем тел мертвых клещей и подсчитает их количество. На основе этого владелец улья может предпринять меры для лечения своих пчел или же профилактики, после чего - проследить за эффективностью, подсчитав количество мертвых клещей еще раз. Каждому улью в приложении соответсвует определенный QR-код, чтобы пользователям было легче следить за распространением варроа. Фотографии, которые пользователи загружают на платформу, исследователи затем используют для улучшения работы своего алгоритма.

Как сообщал УНИАН ранее, на прошедшем в начале 2018 года в Италии совещании Европейского агентства по безопасности продуктов питания (European Food Safety Authority, EFSA) принято официальное заключение об опасности, которую представляют инсектициды-неоникотиноиды для ключевых опылителей - пчел.