В центре Киева водитель маршрутки избил пенсионера из-за льготного проезда - СМИ

Потерпевший вызвал полицию и написал заявление о побоях.

В Киеве водитель маршрутки ударил кулаком в лицо пенсионера из-за льготного проезда. Инцидент случился в конце января в маршрутном автобусе, проезжавшем по Печерской площади.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на собственные информированные источники в МВД.

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В полицию обратился пенсионер с заявлением о побоях, водителем маршрутного такси N 444, курсирующего по маршруту "Арсенальная площадь-улица Метрологическая". Он рассказал, что подсел в автобус на Печерской площади ранним утром, однако водитель не пожелал его везти бесплатно и начал выставлять из автобуса. В результате конфликта, по информации пассажиров и самого потерпевшего, маршруточник ударил его кулаком в лицо и выгнал из автобуса. Потерпевший вызвал полицию и написал заявление о побоях.

Полиция на данный момент открыла уголовное производство по факту легких телесных повреждений-ч.1 ст.125 УК Украины. Пострадавшего пенсионера отправили на освидетельствование. Если окажется, что травмы у него более серьезные, дело переквалифицируют на ч.1 ст.122 УК Украины ("Причинение побоев средней тяжести"). И если по ч.1 ст.125 УК водитею-драчуну максимум грозят исправительные работы до 1 года, то по 122 УК - наказание уже до 3 лет лишения свободы.

Маршруточник утверждает что мужчина сам затеял драку и он только оборонялся. Сейчас полиция опрашивает свидетелей конфликта, чтобы установить как было на самом деле.

Ранее в Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана АТО.