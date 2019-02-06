В центре Житомира троллейбус въехал в микроавтобус, есть пострадавшие
02:21, 06 февраля 2019Происшествия
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Один из пассажиров троллейбуса получил ушибы спины, у второго сломана рука.
ДТП произошло на улице Киевской, 74 / фото vesti.dp.ua
В Житомире сегодня в результате ДТП с участием микроавтобуса и троллейбуса пострадали двое людей.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Житомирской области, по предварительной информации, на улице Киевской троллейбус столкнулся с автомобилем Volkswagen.
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«Мы получили информацию об этой аварии в 15:35. Согласно сообщению, на улице Киевской, 74, в центре Житомира троллейбус въехал в микроавтобус Volkswagen. Предварительно в этой аварии пострадали двое пассажиров троллейбуса: один из них получил ушибы спины, а у второго медики констатировали перелом руки», - отметили в пресс-службе.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и патрульные.
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