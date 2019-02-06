цей матеріал доступний українською

В центре Житомира троллейбус въехал в микроавтобус, есть пострадавшие

02:21, 06 февраля 2019
Происшествия
15 0
ДТП произошло на улице Киевской, 74 / фото vesti.dp.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Житомирской области, по предварительной информации, на улице Киевской троллейбус столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Читайте такжеКоличество жертв жуткого ДТП возле КПВВ "Марьинка" увеличилось

«Мы получили информацию об этой аварии в 15:35. Согласно сообщению, на улице Киевской, 74, в центре Житомира троллейбус въехал в микроавтобус Volkswagen. Предварительно в этой аварии пострадали двое пассажиров троллейбуса: один из них получил ушибы спины, а у второго медики констатировали перелом руки», - отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и патрульные.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Житомир