В центре Житомира троллейбус въехал в микроавтобус, есть пострадавшие

Один из пассажиров троллейбуса получил ушибы спины, у второго сломана рука.

В Житомире сегодня в результате ДТП с участием микроавтобуса и троллейбуса пострадали двое людей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Житомирской области, по предварительной информации, на улице Киевской троллейбус столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Читайте такжеКоличество жертв жуткого ДТП возле КПВВ "Марьинка" увеличилось

«Мы получили информацию об этой аварии в 15:35. Согласно сообщению, на улице Киевской, 74, в центре Житомира троллейбус въехал в микроавтобус Volkswagen. Предварительно в этой аварии пострадали двое пассажиров троллейбуса: один из них получил ушибы спины, а у второго медики констатировали перелом руки», - отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и патрульные.