В центре Харькова из-за обвала снега рухнула терраса ресторана
20:18, 04 февраля 2019Происшествия
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На террасу ресторана обвалился снег, из-за чего сломалась основная часть постройки.
В Харькове рухнула терраса / фото 057.ua
В Харькове на перекрестке улиц Мироносицкой и Ярослава Мудрого на террасу ресторана обвалился снег, из-за чего сломалась основная часть постройки.
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Об этом сообщает портал 057. По словам руководства заведения, коммунальщики отказались убирать оставшийся снег с крыши, однако там заявляют, что о падении снега с крыши никто не заявлял.
Ранее в Харькове обвалился торговый павильон.
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