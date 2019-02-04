В центре Харькова из-за обвала снега рухнула терраса ресторана

На террасу ресторана обвалился снег, из-за чего сломалась основная часть постройки.

В Харькове на перекрестке улиц Мироносицкой и Ярослава Мудрого на террасу ресторана обвалился снег, из-за чего сломалась основная часть постройки.

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Об этом сообщает портал 057. По словам руководства заведения, коммунальщики отказались убирать оставшийся снег с крыши, однако там заявляют, что о падении снега с крыши никто не заявлял.

Ранее в Харькове обвалился торговый павильон.