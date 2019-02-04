В Харькове обвалился торговый павильон (фото)

В пресс-службе ГСЧС заявили, что для разбора завалов спасателей никто не привлекал.

В Харькове на рынке “Сказка” обвалился торговый павильон.

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Как сообщает медиа-группа "Объектив", опоры павильона рухнули под тяжестью снега. Произошло это еще до открытия рынка, поэтому никто из посетителей и работников торговой площадки не пострадал.

А вот в администрации "Сказки" NewsRoom заверили, что местные жители приняли за обрушение плановую реконструкцию.

Стоит отметить, что в пресс-службе ГСЧС заявили, что для разбора завалов спасателей никто не привлекал.

Ранее сообщалось, что в Харькове крыша гаражного кооператива обрушилась под тяжестью снега. Сотня квадратных метров кровли упала на двух мужчин, которые находились на территории. 41-летний и 81-летний автовладельцы получили травмы головы и плеч.