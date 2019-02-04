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В Харькове обвалился торговый павильон (фото)

15:25, 04 февраля 2019
Происшествия
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В Харькове на рынке обвалился торговый павильон / фото objectiv.tv

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Как сообщает медиа-группа "Объектив", опоры павильона рухнули под тяжестью снега. Произошло это еще до открытия рынка, поэтому никто из посетителей и работников торговой площадки не пострадал.

А вот в администрации "Сказки" NewsRoom заверили, что местные жители приняли за обрушение плановую реконструкцию.

Стоит отметить, что в пресс-службе ГСЧС заявили, что для разбора завалов спасателей никто не привлекал.

ЧП произошло до открытия рынка / фото objectiv.tv

Ранее сообщалось, что в Харькове крыша гаражного кооператива обрушилась под тяжестью снега. Сотня квадратных метров кровли упала на двух мужчин, которые находились на территории. 41-летний и 81-летний автовладельцы получили травмы головы и плеч.

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Теги: #Харьков