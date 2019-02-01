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В Киеве на Лукьяновке обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями - полиция

12:31, 01 февраля 2019
Происшествия
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В Киеве в районе станции метро Лукьяновская возле МАФов нашли тело мужчины / фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Оксана Блищик.

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«Да, действительно в районе Лукьяновки примерно в 6.00 мы обнаружили тело мужчины, при нем не было документов», - сказала она.

По словам Блищик, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Сейчас мы отрабатываем место происшествия - изымаем записи с видеокамер наблюдения, опрашиваем свидетелей, чтобы установить лиц, наносивших телесные повреждения, и личность пострадавшего», - отметила она и добавила, что на теле жертвы обнаружено несколько ножевых ранений.

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Теги: #Киев