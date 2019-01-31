В Полтаве задержали мужчину, выбивавшего из женщины признание в измене металлическим крюком

Инцидент произошел в городе Белая Церковь еще в новогоднюю ночь.

В Полтаве задержали мужчину, который в новогоднюю ночь в городе Белая Церковь пять часов выбивал металлическим крюком с женщины признания в измене.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Харькове мужчина устроил резню в кафе

Инцидент произошел в городе Белая Церковь еще в новогоднюю ночь. Женщина заступила на дежурство в котельную дошкольного учреждения. Там ее закрыл сожитель и более пяти часов издевался над женщиной. Бил руками и ногами, металлическим крюком по различным частям тела, выбивая из нее признания в измене, а также угрожал убийством, приставив нож к горлу. Когда насильник устал пытать ее, ушел в неизвестном направлении.

Медицинскую помощь и полицию вызвал работник котельной, который пришел на очередную смену и отпер затворницу. Медики диагностировали у женщины перелом руки, разрыв барабанной перепонки, множественные ссадины и кровоподтеки. Только несколько дней назад потерпевшую выписали из больницы, где она провела почти месяц.

Задержали насильника в городе Полтава, где он скрывался у родственников. Им оказался 52-летний мужчина, который проживал в Белой Церкви временно.

Сейчас злоумышленнику объявлено подозрение по ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ст. 127 (истязание) и по ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. Мужчине грозит лишение свободы до трех лет. Продолжается следствие.