Согласно выводам экспертизы, смерть девочки наступила в результате ножевых ранений шеи. После убийства подозреваемый порезал себе вены.

В Одесской области суд арестовал подозреваемого в убийстве 13-летней девочки, вскрывшего себе вены после преступления.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, вечером 22 января суд принял решение о взятии под стражу без права залога мужчину, который задержан по подозрению в убийстве в Лиманском районе.

«По ходатайству Коминтерновской местной прокуратуры судом взят под стражу 44-летний подозреваемый в убийстве ребенка в селе Иваново Лиманского района. В частности, он лишил жизни 13-летнюю девочку, нанеся ей ножевые ранения», - подчеркнули в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемого, который был госпитализирован в связи с нанесенными себе ранениями, планируется перевести в санчасть СИЗО, где он будет находиться до выздоровления.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса, осуществляет Лиманский отдел полиции.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Лиманском районе Одесской области местный житель убил 13-летнюю подругу своей племянницы, после чего пытался совершить суицид. Согласно выводам экспертизы, смерть девочки наступила в результате ножевых ранений шеи. После убийства подозреваемый порезал себе вены.