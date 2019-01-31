Сбежавший с места преступления сын убийцы супругов в Николаеве проходит по делу как свидетель

Полиция отпустила мужчину после допроса.

Сына Герасима Багирянца, который расстрелял семейную пару одесситов у здания Ленинского суда в Николаеве, отпустили после опроса.

В полиции сообщили, что его не задерживали, и в деле он выступает свидетелем, передает "Новости-N".

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"Молодой человек, который был на месте преступления с отцом, а потом скрылся на микроавтобусе "Мерседес Вито", не задержан, так как проходит в уголовном производстве в качестве свидетеля. Мужчину доставили в райотдел, где допросили и отпустили", - сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, 30 января мужчина расстрелял супругов у здания суда в Николаеве. Жещина умерла на месте, мужчина скончался в больнице.

Как сообщили в полиции, стрелок задолжал супругам крупную сумму денег и в день убийства состоялся суд, который определил, что мужчина должен вернуть долг.