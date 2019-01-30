Стрельба в Николаеве: в полиции назвали причину конфликта

Конфликт возник между жителем Николаева и двумя жителями Одессы.

В полиции рассказали о причинах стрельбы, которая произошла сегодня, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда на улице Космонавтов, 81 в Николаеве.

Об этом НикВести сообщили в полиции.

На месте происшествия заместитель начальника ГУНП в Николаевской области, начальник следственного отдела Иван Выговский рассказал, что стрелявший не признает долг, который ему определил суд.

«Сегодня состоялось судебное заседание по гражданскому делу относительно задолженности, еще 2008 года, которая возникла между жителем Николаева и двумя жителями Одессы. Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. После чего необходимо было оплатить определенную сумму убытка», - рассказали в полиции.

Читайте такжеВ Николаеве задержали мужчину, расстрелявшего супругов возле суда (фото)

По их данным, стрелявшего задержал работник Ингульского отдела полиции, который в этот момент проезжал мимо.

«Как стало известно, стрелявший не признает долг, который ему определил суд. После судебного заседания, у участников происшествия возник конфликт, в ходе которого мужчина с ружья совершил два выстрела», - сообщили в полиции.

По словам работницы Ленинского суда, на выходе из здания неизвестный достал оружие и расстрелял мужчину и женщину, которые являлись сторонами по гражданскому делу. Женщина сообщила, что слышала 4-5 выстрелов, после чего приехала полиция.

Отмечается, что рядом со зданием суда находятся детские кружки, кафе, банк и другие общественные заведения.

Кроме того, в пресс-службе полиции сообщили, мужчина умер по дороге в больницу, сообщнику убийцы удалось скрыться, а в Николаеве объявили план «Перехват». На данный момент разыскивается микроавтобус «Мерседес Вито», на котором скрылся подозреваемый.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 января, на ул. Космонавтов в Николаеве, возле здания «Космос Плаза», где расположен Ленинский районный суд, расстреляли мужчину и женщину.