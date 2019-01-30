цей матеріал доступний українською

В Николаеве задержали мужчину, расстрелявшего супругов возле суда (фото)

16:07, 30 января 2019
Происшествия
827 0
Женщина погибла на месте происшествия / фото mk.npu.gov.ua

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В сообщении сказано, что сегодня около 15.00 в Ингульском районе Николаева возле Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов.

Читайте такжеЖителя Броваров задержали за стрельбу из автомата Калашникова

"Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Інгульского отдела полиции", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что проводятся следственные действия, на месте происшествия находится все руководство Николаевского главка полиции во главе с начальником ГУ Нацполіції Николаевской области Александром Анохиным.

Предварительно уголовное производство квалифицировано по ст. 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба#убийство#Николаев