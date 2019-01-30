В Николаеве задержали мужчину, расстрелявшего супругов возле суда (фото)

Женщина погибла на месте происшествия, мужчина скончался в карете скорой помощи.

В Николаеве полицейские задержали мужчину, который сегодня расстрелял супругов возле районного суда.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В сообщении сказано, что сегодня около 15.00 в Ингульском районе Николаева возле Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов.

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"Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Інгульского отдела полиции", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что проводятся следственные действия, на месте происшествия находится все руководство Николаевского главка полиции во главе с начальником ГУ Нацполіції Николаевской области Александром Анохиным.

Предварительно уголовное производство квалифицировано по ст. 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.