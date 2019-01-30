22 и 24 года: стали известны подробности о погибших в ДТП под Одессой полицейских
10:42, 30 января 2019Происшествия
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Авария с участием маршрутки, фуры и легкового автомобиля произошла вчера вечером.
У Олега Лысюка осталась маленькая дочь / фото: полиция
В ДТП под Одессой 29 января погибли двое следователей Национальной полиции.
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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
«Погибшие - 22-летний старший лейтенант полиции Олег Лысюк и 24-летняя рядовая полиции Лариса Крамаренко. Они были следователями Овидиопольского отдела полиции. У Олега Лысюка осталась маленькая дочь...», - отметила в полиции.
фото: полиция
Как сообщал УНИАН, 29 января около 19.00 в Одесской области возле Гребного канала в результате ДТП с участием маршрутки, фуры и легкового автомобиля погибли два человека и четверо пострадали.
В Одесской области произошла масштабная ДТП, есть погибшие
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