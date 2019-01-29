цей матеріал доступний українською

На Киевщине столкнулись два грузовика и легковушка, есть жертвы (фото)

11:01, 29 января 2019
Происшествия
86 0
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП / фото kv.npu.gov.ua

Читайте такжеВоенный "Урал" с боеприпасами попал в ДТП на Черкасщине (видео)

В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Предварительно установлено: водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил столкновение с грузовым автомобиля "ДАФ". После чего произошло столкновение еще с одним грузовиком Mercedes, под управлением гражданина другого государства", - говорится в сообщении.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Еще один пассажир легковушки получил травму головы. Также госпитализировали водителя-иностранца грузовика Mercedes.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, 28 января в результате масштабного ДТП на Закарпатье пострадали 7 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Киевщина