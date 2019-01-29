В Харьковской области под тяжестью снега рухнула крыша дома
12:05, 29 января 2019Происшествия
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Стены и перекрытия в результате обрушения не пострадали. Отопление и электричество в здании были отключены еще до происшествия.
Постоянных жильцов в доме нет / фото УНИАН
В Харьковской области в частном доме обвалилась крыша на площади 80 кв. метров.
Инцидент произошел 28 января около 08:30 на улице Молодежная, 2 в селе Сухины (Богодуховский район), передает "Город Х".
По предварительным данным, причиной обвала стало большое количество снега, скопившегося на крыше.
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«Стены и перекрытия в результате обрушения не пострадали. Отопление и электричество в здании были отключены еще до происшествия. Постоянных жильцов в доме нет», - отметили в облгосадминистрации.
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