В Днепре крыша платной парковки рухнула на элитные авто

Пострадавших в результате происшествия нет, однако несколько автомобилей получили повреждения в виде царапин и погнутых кузовов.

В Днепре крыша одной из платных парковок не выдержала количество снега и рухнула прямо на элитные автомобили.

Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на группу «Типичный Тополь» в Facebook.

24 января около 3-х часов утра на проспекте Богдана Хмельницкого под тяжестью снега упала крыша на платной парковке. В этот момент там находилось множество иномарок, на которые и приземлилась крыша.

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«Там находится платная парковка, которая этой ночью была битком заставлена автомобилями. Предварительно, листы профнастила «дали слабину» под тяжестью снега и крыша рухнула прямиком на припаркованные под ней машины», - пишут очевидцы.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако несколько автомобилей получили повреждения в виде царапин и погнутых кузовов. Кто теперь будет возмещать владельцам убытки – остается неизвестным.

Ранее в Харькове обвалилась крыша боксерского клуба.