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В Киеве наркоманы в поисках "закладки" нашли мину и разобрали ее в подъезде дома (фото)

01:58, 28 января 2019
Происшествия
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Разобранную мину оставили в подъезде дома / фото facebook.com/KyivOperativ

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"Возле жилого дома два наркомана в поисках "закладки" нашли мину (видел сосед). Подумали, что закладка внутри, они с этой миной пошли в жилой дом, что на бульваре Перова, 9. Прямо там почистили ее от грязи и снега, разобрали и увидели, что внутри ничего нет и просто оставили мину на входе в подъезд", - сказано в сообщении.

Позже стало известно, что в найденной мине отсутствовал взрыватель.

фото facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал УНИАН, в городе Измаиле Одесской области учительница принесла в школу гранату, сотрудники и дети были эвакуированы. По ее словам, она нашла гранату у себя дома 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия. Позже выяснилось, что граната оказалась учебной.

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Теги: #Киев#мина#наркомания