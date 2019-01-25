В Измаиле учительница принесла в школу гранату, сотрудников и детей эвакуировали (видео)

В полицию позвонил преподаватель допризывной подготовки.

В городе Измаиле Одесской области учительница принесла в школу гранату, сотрудники и дети были эвакуированы.

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Об этом сообщил начальник патрульной полиции Одесской области Юрий Рыбак.

По его словам, на линию «102» поступил вызов о том, что общеобразовательной школе находится граната РГД-5, которую принесла одна из учительниц. В частности, позвонил преподаватель допризывной подготовки.

«Кабинет военной подготовки. На стеллаже лежит граната РГД-5 со сломанной чекой. Боевая или нет - будет известно после осмотра взрывотехниками. Школа оцеплена, дети и преподаватели эвакуированы», - заявил Рыбак.

По его словам, гранату военруку принесла его коллега, учитель с многолетним преподавательским стажем. По ее словам, она нашла гранату у себя дома 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.

Как уточнили УНИАН в региональном главке Нацполиции, речь об измаильской школе №4. Пока в полиции затрудняются уточнить степень опасности, отметив, что занятия в учетном заведении отменены, а в Измаил из Одессы выехали взрывотехники.