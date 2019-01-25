Граната, из-за которой в Измаиле Одесской области эвакуировали школу, оказалась учебной

Предполагалось, что это граната РГД-5 со сломанной чекой.

Граната, из-за которой в городе Измаиле Одесской области эвакуировали школу, оказалась учебной.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в классе допризывной подготовки одной из школ Измаила обнаружена граната.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники ГСЧС. Из школы и прилегающей территории были эвакуированы ученики и учителя.

В ходе проверки установлено, что обнаруженный предмет является учебной имитационной гранатой, которая не содержит какого-либо взрывного снаряжения и не несет никакой угрозы.

Отмечается, что гранату в школу принесла одна из учительниц, которая много лет назад нашла ее на территории своего домовладения и хранила дома. По словам женщины, имитационную гранату она передала учителю допризывной подготовки, надеясь, что она пригодится во время учебного процесса.

Сейчас проверка по данному факту продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня в городе Измаиле Одесской области учительница принесла в школу гранату, из-за чего поступило сообщение в полицию, и школьный процесс был сорван.

Предполагалось, что это граната РГД-5 со сломанной чекой.