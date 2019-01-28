Суд поместил под ночной домашний арест подозреваемых в избиении журналистов в Киеве

По факту инцидента с журналистами семь человек уведомлены о подозрении.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста подозреваемым в нападении на журналистов в столице.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, такое решение суд принял 26 января. Подозреваемые должны с 21 часа до 7 часов утра находиться по адресу проживания и выполнять возложенные на них обязанности.

В полиции напомнили, что нападение на журналистов произошло в Голосеевском районе столицы. Во время обыска у нападающих изъяли травматические пистолеты и патроны.

Семь человек уведомлены о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, 25 января в столичной полиции заявили, что по подозрению в нападении на журналистов в столице в управление доставили девять человек. По данным полиции, 24 января на линию «102» поступило сообщение, что на ул. Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами. На месте происшествия полицейские обнаружили девять человек, которые назвались охранниками.

Правоохранители провели обыск на территории, на которую указали потерпевшие. В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны находившихся там лиц, топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль с разрешительными документами, охотничий карабин, стартовый пистолет иностранного производства, патроны и три автомобиля.

В полиции сообщили, что пострадавший после получения медпомощи покинул больницу.

По факту нападения было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

В свою очередь, координатор проекта «Стоп коррупции» Роман Бочкала написал на своей странице в Facebook, что на Выдубичах было совершено нападение на съемочную группу проекта.

«Журналисты вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок. Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами. Бандиты брызнули газом в лицо журналисту, повалили на снег и стали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют. Автомобиль, на который активисты привезли журналистов, изрубили топором», - сообщил он. Бочкала добавил, что в результате нападения пострадал журналист, оператор. Также, по его словам, один из пострадавших активистов - ветеран полка «Азов», участник боевых действий. Пострадавших доставили в больницу. Бочкала отметил, что злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых и убежали, а полиция объявила план-перехват по городу.

Он также отметил, что на Выдубичах находится крупнейшая в столице незаконная точка добычи песка. «Эта земля была в аренде у компании «Мостострой». Киевсовет расторг ее на последней сессии 2018 года. Но песчаные нелегалы продолжают работать. На глазах у правоохранителей», - добавил он.