"Мы чеченцы - не знаете, с кем связались": в центре Киева толпа подростков набросилась на одного лежачего (видео)

Причины такого поведения пока неизвестны, свидетели утверждают, что нападавшие кричали «мы чеченцы, не знаете с кем связались».

В центре Киева, возле «Арена Сити», накануне вечером 26 января неизвестные подростки толпой набросились на одного мужчину, добивая его, когда он уже лежал.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщило сообщество «Киев Оперативный», обнародовав видео инцидента.

«Центр города Киева, рядом с «Арена Сити»: неизвестные подростки толпой избивают одного, лежащего... Причины такого поведения пока неизвестны, свидетели утверждают, что нападавшие говорят «мы чеченцы, не знаете с кем связались», – говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит сцены насилия (18+)

Видео 18+

Центр города Киева, рядом с «Арена Сити»: неизвестные подростки валом бьют одного, лежащего...

Причины такого поведения пока неизвестны, свидетели утверждают, что нападавшие говорят «мы чеченцы, не знаете с кем связались».

Вызвали скорую и полицию.

Ищем свидетелей конфликта. pic.twitter.com/quHzop2Pyz — Киев Оперативный (@KyivOperativ) 26 января 2019 г.

Как сообщал УНИАН, ранее у входа на станцию метро "Дворец спорта" группа из 10-15 подростков сбила с ног мужчину и начала бить. Следующей пострадавшей стала киевлянка Илона Силенко, которая, став свидетелем инцидента, попыталась вмешаться.

Позже в сеть попало видео, на котором киевские ультрас заставили подростков, которые толпой напали на мужчину у входа в метро, извиниться за содеянное.