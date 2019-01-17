Малолетних "отморозков", избивавших людей в центре Киева, публично наказали (видео)

Возле входа на станцию метро "Дворец спорта" группа из 10-15 подростков сбила с ног мужчину и начала избивать. Следующей пострадавшей стала киевлянка Илона Силенко.

В сеть попало видео, на котором киевские ультрас заставили подростков, которые толпой напали на мужчину у входа в метро, извиниться за содеянное.

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"Пока одни там кого-то "ищут" и "устанавливают", ребята из одной околофутбольной организации самостоятельно нашли "детей", которые извинились за свой поступок и передали спортивное приветствие читателям", - говорится в комментарии авторов видео, которое выложил "Киев Оперативный".

Киевляне поддержали действия ультрас. "Дети" себя называют ультрас ровно до первой встречи с настоящими ультрас ... "- констатировала пользователь Женя Чаркина.

Как сообщал УНИАН, ранее возле входа на станцию метро "Дворец спорта" группа из 10-15 подростков сбила с ног мужчину и начала избивать. Следующей пострадавшей стала киевлянка Илона Силенко, которая, став свидетелем инцидента, попыталась вмешаться.

Кадры впечатляют детской агрессией, особенно, жестокостью несовершеннолетних девушек.