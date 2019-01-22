Известного американского певца задержали в Париже за групповое изнасилование

Девушка обвиняет троих мужчин во главе с Крисом Брауном в изнасиловании, которое произошло в номере отеля Брауна 15 января.

Американский рэпер Крис Браун арестован в Париже. Его вместе с двумя другими мужчинами подозревают в изнасиловании. Читайте такжеВ США нашли мертвой известную модель - мать детей рэпера P. Diddy Об сообщает Reuters. 24-летняя девушка обвиняет троих мужчин во главе с Крисом Брауном в изнасиловании, которое произошло в номере отеля Брауна 15 января. В августе 2018 года Крис Браун, известный резонансным избиением Рианны, уже оказывался под подозрением в причастности к групповому изнасилованию. Как сообщал УНИАН, ранее сын американской звезды 80-х Лайонела Ричи угрожал взорвать бомбу в аэропорту Хитроу.

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