Известного американского певца задержали в Париже за групповое изнасилование
15:12, 22 января 2019Мир
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Девушка обвиняет троих мужчин во главе с Крисом Брауном в изнасиловании, которое произошло в номере отеля Брауна 15 января.
Певец Крис Браун арестован после группового изнасилования / Фото: Knews
Американский рэпер Крис Браун арестован в Париже. Его вместе с двумя другими мужчинами подозревают в изнасиловании.
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Об сообщает Reuters. 24-летняя девушка обвиняет троих мужчин во главе с Крисом Брауном в изнасиловании, которое произошло в номере отеля Брауна 15 января.
В августе 2018 года Крис Браун, известный резонансным избиением Рианны, уже оказывался под подозрением в причастности к групповому изнасилованию.
Как сообщал УНИАН, ранее сын американской звезды 80-х Лайонела Ричи угрожал взорвать бомбу в аэропорту Хитроу.
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