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Известного американского певца задержали в Париже за групповое изнасилование

15:12, 22 января 2019
Мир
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Певец Крис Браун арестован после группового изнасилования / Фото: Knews
 

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Об сообщает Reuters. 24-летняя девушка обвиняет троих мужчин во главе с Крисом Брауном в изнасиловании, которое произошло в номере отеля Брауна 15 января.

В августе 2018 года Крис Браун, известный резонансным избиением Рианны, уже оказывался под подозрением в причастности к групповому изнасилованию.

Как сообщал УНИАН, ранее сын американской звезды 80-х Лайонела Ричи угрожал взорвать бомбу в аэропорту Хитроу.

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Теги: #Париж#изнасилование