Жителя Броваров задержали за стрельбу из автомата Калашникова

В квартире правонарушителя обнаружили автомат и двести патронов к нему.

Полиция задержала в городе Бровары Киевской области мужчину, открывшего в городе стрельбу из автомата. Инцидент расследуется как хулиганство.

Читайте такжеНа Львовщине за кражу автомата в сослуживца военного приговорили к 5 годам тюрьмы

Как сообщается на сайте нацполиции Киевской области, к правоохранителям обратился 28-летний житель Броваров. По его словам, местный житель стрелял из автомата в его сторону.

Полиция установила, что злоумышленником оказался ранее судимый безработный 40-летний местный житель.

В квартире правонарушителя полиция провела неотложный обыск, где обнаружили стрелковое оружие – автомат Калашникова и двести патронов к нему. Мужчина признался в содеянном, свое поведение он объяснил ревностью.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в центре Ивано-Франковска застрелили криминального авторитета.