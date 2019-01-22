В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое людей (фото, видео)
14:38, 22 января 2019Происшествия
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В результате аварии погибли водители обоих авто и пассажир "Таврии".
В Киеве произошло смертельное ДТП / фото kyiv.npu.gov.ua
Утром на улице Столичное шоссе Голосеевского района столицы произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобили "Таврия" и "Volkswagen".
В результате аварии погибли трое людей, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
фото kyiv.npu.gov.ua
"По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей "Таврия" и "Volkswagen". В результате ДТП погибли водители и пассажир "Таврии", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
В столице на Столичном шоссе в результате ДТП погибли трое людей
Как сообщал УНИАН, 20 января под Киевом столкнулись два грузовика — один из водителей погиб на месте.
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