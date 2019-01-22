В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое людей (фото, видео)

В результате аварии погибли водители обоих авто и пассажир "Таврии".

Утром на улице Столичное шоссе Голосеевского района столицы произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобили "Таврия" и "Volkswagen".

В результате аварии погибли трое людей, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей "Таврия" и "Volkswagen". В результате ДТП погибли водители и пассажир "Таврии", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, 20 января под Киевом столкнулись два грузовика — один из водителей погиб на месте.