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В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое людей (фото, видео)

14:38, 22 января 2019
Происшествия
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В Киеве произошло смертельное ДТП / фото kyiv.npu.gov.ua

В результате аварии погибли трое людей, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

фото kyiv.npu.gov.ua

"По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей "Таврия" и "Volkswagen". В результате ДТП погибли водители и пассажир "Таврии", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, 20 января под Киевом столкнулись два грузовика — один из водителей погиб на месте.

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Теги: #Киев#ДТП