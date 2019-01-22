В Одессе в элитном ресторане произошел взрыв

По данным спасателей, взрыв произошел в результате заложенного взрывного устройства с внешней стороны здания, в районе окна прачечной, на первом этаже ресторана.

В элитном ресторане Одессы «Блеф», расположенном на Французском бульваре, сегодня произошел взрыв..

Взрыв произошел в результате срабатывания взрывного устройства.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 22 января в 8:08 в службу спасения «101» от дежурного полиции поступило сообщение о взрыве в ресторане «Блеф», расположенном на Французском бульваре.

По прибытию на место вызова спасателей установлено, что взрыв произошел в результате заложенного взрывного устройства с внешней стороны здания, в районе окна прачечной, на первом этаже двухэтажного частного ресторана «Блеф».

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«Ресторан расположен на территории санатория «Чкаловский». В результате происшествия произошло разрушение окна и отделки стен без последующего горения», - сообщили в главке.

Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства события устанавливаются. Ведется следствие.