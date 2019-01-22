Пожар на кораблях возле Керченского пролива: спасательную операцию прекратили, надежды найти выживших нет

Некоторые моряки с горящих кораблей тонули прямо на глазах людей, идущих на помощь.

Операция по поиску моряков с горящих судов в районе Керченского пролива переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти выживших больше нет.

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Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Росморречфлота.

"По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", - заявил представитель ведомства.

По его словам, пожар на судах все ещё не потушен, горение продолжается.

По последним данным, в результате пожара на двух судах погибли 10 человек, 12 спасены, судьба 10 неизвестна.

«Керчь.ФМ» сообщает страшные подробности спасательной операции. Так, некоторые моряки с горящих кораблей тонули прямо на глазах людей, идущих на помощь. Вахтенные сообщали об этом в эфир. Температура воды в месте бедствия составляет приблизительно +4 градуса.

Накануне сообщалось, что два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них произошел взрыв.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро", находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.