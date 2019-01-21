В Николаеве наркоман проломил череп таксисту и угнал его авто – полиция спасла его от самосуда других водителей (видео)

Злоумышленника несколькими автомобилями такси и полиции удалось взять в кольцо.

В Николаеве задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения угнал такси и тяжело ранил его водителя. Патрульным пришлось спасать его от самосуда других таксистов – коллег пострадавшего.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что пострадавший сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Пассажир остановил такси, назвал адрес, но во время движения неожиданно набросился на водителя - проломил ему череп и похитил машину.

Полиция начала поиски. К ним присоединились и таксисты, коллеги пострадавшего. Похищенное авто один из них заметил на дороге, начал преследование. Одновременно сообщил об этом полиции.

На подмогу преследователям выехали еще около 40 таксистов. Злоумышленника несколькими автомобилями такси и полиции удалось взять в кольцо. Тот врезался в патрульную машину, выскочил из салона и пытался убежать. Таксисты едва не учинили над ним самосуд – злоумышленника спасли патрульные.

Оказалось, что подозреваемому 29 лет, на таксиста он напал в состоянии наркотического опьянения. Теперь ему грозит 8 лет тюрьмы.

Напомним, в октябре прошлого года в николаевском троллейбусе с бортовым номером «3032» произошла драка между пассажирами.