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В Николаеве произошла массовая драка в троллейбусе (видео)

13:50, 25 октября 2018
Происшествия
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Автор ролика также сообщает, что спровоцировала драку водитель троллейбуса / "Новости Николаева"

Об этом сообщают "Новости Николаева".

Судя по закадровым комментариям, участниками потасовки стали женщина, снимающая видео, и ее дочь, а также минимум еще двое мужчин и женщина.

Автор ролика также сообщает, что спровоцировала драку водитель троллейбуса, которая, кстати, продолжала движение даже во время скандала.

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине трех полицейских подозревают в пытках местного жителя.

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Теги: #драка#Николаев