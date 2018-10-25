В Николаеве произошла массовая драка в троллейбусе (видео)
13:50, 25 октября 2018Происшествия
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Судя по закадровым комментариям, участниками потасовки стали женщина, снимающая видео, и ее дочь, а также минимум еще двое мужчин и женщина.
Автор ролика также сообщает, что спровоцировала драку водитель троллейбуса / "Новости Николаева"
В николаевском троллейбусе с бортовым номером «3032» произошла драка между пассажирами.
Об этом сообщают "Новости Николаева".
Судя по закадровым комментариям, участниками потасовки стали женщина, снимающая видео, и ее дочь, а также минимум еще двое мужчин и женщина.
Автор ролика также сообщает, что спровоцировала драку водитель троллейбуса, которая, кстати, продолжала движение даже во время скандала.
Драка в троллейбусе
Как сообщал УНИАН, на Николаевщине трех полицейских подозревают в пытках местного жителя.
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