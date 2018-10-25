В Николаеве произошла массовая драка в троллейбусе (видео)

Судя по закадровым комментариям, участниками потасовки стали женщина, снимающая видео, и ее дочь, а также минимум еще двое мужчин и женщина.

В николаевском троллейбусе с бортовым номером «3032» произошла драка между пассажирами.

Об этом сообщают "Новости Николаева".

Судя по закадровым комментариям, участниками потасовки стали женщина, снимающая видео, и ее дочь, а также минимум еще двое мужчин и женщина.

Автор ролика также сообщает, что спровоцировала драку водитель троллейбуса, которая, кстати, продолжала движение даже во время скандала.

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине трех полицейских подозревают в пытках местного жителя.