В Сумах патрульные спасли ребенка от переохлаждения (видео)
13:23, 18 января 2019Происшествия
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Ребенок в коляске заливался слезами.
В Сумах патрульные спасли ребенка от переохлаждения
В Сумах полицейские спасли годовалого ребенка. Пока мать согревалась спиртным, ребенок чуть не умер на 10-градусном морозе.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Копов вызвали взволнованные соседи, которые несколько часов слышали под подъездом плач ребенка. Приехав на вызов, полицейские увидели мужчину и женщину, которые пили. Ребенок в коляске заливался слезами.
Замечания патрульных мать проигнорировала, так что те схватили девочку и стали отогревать ее в машине.
По словам медиков, прибывших на вызов, малыш был переохлажденным, его забрали в больницу.
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