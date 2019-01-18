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В Сумах патрульные спасли ребенка от переохлаждения (видео)

13:23, 18 января 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Копов вызвали взволнованные соседи, которые несколько часов слышали под подъездом плач ребенка. Приехав на вызов, полицейские увидели мужчину и женщину, которые пили. Ребенок в коляске заливался слезами.

Замечания патрульных мать проигнорировала, так что те схватили девочку и стали отогревать ее в машине.

По словам медиков, прибывших на вызов, малыш был переохлажденным, его забрали в больницу.

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Теги: #Сумы#Нацполиция#переохлаждение