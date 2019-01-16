Телефонный мошенник выманил у 15-летней дочери нардепа около 140 тысяч гривень

Злоумышленник позвонил дочери народного депутата от Блока Петра Порошенко Юрия Соловья и сказал, что ее родители попали в ДТП и нужно передать деньги таксисту, который должен был доставить их из Ивано-Франковска в Одессу.

14 января телефонный мошенник выманил у 15-летней дочери народного депутата от Блока Петра Порошенко Юрия Соловья около 140 тыс. грн.

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Об этом сообщает издание "Курс". Отмечается, что злоумышленник позвонил ребенку и сказал, что ее родители попали в ДТП и нужно передать деньги таксисту, который должен был доставить их из Ивано-Франковска в Одессу. Девушка дала таксисту €1575 и 87,5 тыс. грн.

Нардеп сообщил о преступлении в полицию, после чего правоохранители разыскали и задержали таксиста. У него изъяли средства и взяли объяснения. Деньги вернули Соловью.

Открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Известно, что мошенник звонил из Одессы. По предварительной версии следствия, таксист не состоял в сговоре с мошенниками и не является соучастником преступления.