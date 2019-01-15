В Черновцах пассажир набросился с кулаками на водителя автобуса прямо во время движения (видео)

После столкновения пассажир скрылся, теперь его разыскивает полиция.

В Черновцах пассажир с кулакам набросился на водителя автобуса.

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Как говорится в сюжете ТСН, водитель уже трогался с остановки, как к автобусу подбежал парень и начал колотить по закрытой двери. После того, как водитель открыл ее, нанес водителю несколько ударов по голове прямо во время движения.

Водитель остановил автобус и вышел с пассажиром выяснять отношения на улицу.

После драки пассажир скрылся, теперь его разыскивает полиция.