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В Черновцах пассажир набросился с кулаками на водителя автобуса прямо во время движения (видео)

12:19, 15 января 2019
Происшествия
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Водитель остановил автобус и вышел с пассажиром выяснять отношения на улицу / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, водитель уже трогался с остановки, как к автобусу подбежал парень и начал колотить по закрытой двери. После того, как водитель открыл ее, нанес водителю несколько ударов по голове прямо во время движения.

Водитель остановил автобус и вышел с пассажиром выяснять отношения на улицу.

После драки пассажир скрылся, теперь его разыскивает полиция.

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Теги: #Черновцы#драка