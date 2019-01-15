В Черновцах пассажир набросился с кулаками на водителя автобуса прямо во время движения (видео)
12:19, 15 января 2019Происшествия
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После столкновения пассажир скрылся, теперь его разыскивает полиция.
Водитель остановил автобус и вышел с пассажиром выяснять отношения на улицу / скриншот видео ТСН
В Черновцах пассажир с кулакам набросился на водителя автобуса.
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Как говорится в сюжете ТСН, водитель уже трогался с остановки, как к автобусу подбежал парень и начал колотить по закрытой двери. После того, как водитель открыл ее, нанес водителю несколько ударов по голове прямо во время движения.
Водитель остановил автобус и вышел с пассажиром выяснять отношения на улицу.
После драки пассажир скрылся, теперь его разыскивает полиция.
В Черновцах пассажир с кулаками набросился на водителя автобуса
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