цей матеріал доступний українською

В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар (фоторепортаж)

19:05, 14 января 2019
Происшествия
483 0

На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. 

Читайте такжеНе верфи в Николаеве загорелось судно (фото)

Фотокорреспондент УНИАН показал кадры с места события. По предварительной информации, двухэтажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

Как сообщал УНИАН, 8 января министр культуры Евгений Нищук рассказал, что инвентаризация в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон – но потери могли произойти "еще до 2003 года".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#пожар#Киево-Печерская лавра