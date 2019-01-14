В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар (фоторепортаж)

Сейчас площадь пожара на территории Киево-Печерской лавры составляет ориентировочно 200 кв. м.

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