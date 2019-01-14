В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар (фоторепортаж)
19:05, 14 января 2019Происшествия
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Сейчас площадь пожара на территории Киево-Печерской лавры составляет ориентировочно 200 кв. м.
На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар.
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Фотокорреспондент УНИАН показал кадры с места события. По предварительной информации, двухэтажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.
Как сообщал УНИАН, 8 января министр культуры Евгений Нищук рассказал, что инвентаризация в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон – но потери могли произойти "еще до 2003 года".
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