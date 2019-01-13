В столичной пиццерии парень получил пулю в спину за лезгинку (видео)

Правоохранители задержали нападавших.

В воскресенье, 13 января, в пиццерии Mister Cat на улице Срибнокильская парень получил пулю в спину из травматического пистолета за то, что станцевал лезгинку в заведении.

Об этом сообщает «Информатор».

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Инцидент случился в 6:40. Как сообщили участники конфликта, их компания из четырех парней и девушек отдыхала в пиццерии. Один из них решил станцевать лезгинку в заведении, что не понравилось другой компании из трех мужчин. Когда «танцор» вышел покурить, они подошли к нему и предъявили претензии по поводу танца, из-за чего возникла словесная перепалка с дракой.

Зачинщики конфликта несколько раз ударили парня по лицу, выбив ему зуб. К парню, танцевавшего лезгинку, на помощь подбежали товарищи, после чего началась массовая драка. В разгар потасовки один из мужчин достал травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел, а затем выстрелил в спину «танцору». После чего стрелявший с товарищами попытались скрыться с места происшествия.

После этого потерпевший парень остановил машину патрульных полицейских и рассказал им о произошедшем, после чего правоохранители задержали стрелявшего. Своей вины мужчина не отрицает, однако, по его словам, парень, танцевавший лезгинку, первый прибегнул к оскорблениям компании. Те сделали ему замечание, но это спровоцировало драку. Пистолетом, по его словам, он воспользовался после того, как танцевавший парень достал нож.

Отмечается, что в результате потасовки несколько человек получили травмы, а «танцор» - ранение из травматического пистолета в область спины. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.