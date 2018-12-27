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Во время празднования Нового года в школе на Киевщине произошла резня

19:51, 27 декабря 2018
Происшествия
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На Киевщине мужчина устроил резню во время празднования Нового года в школе / фото УНИАН

В селе Сулимовка Яготинского района, во время празднования детьми Нового года между отцом одного из учеников и мужчиной, который пытался попасть на праздник, произошел конфликт.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, в ходе конфликта злоумышленник нанес отцу ученика несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия.

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"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 38-летний мужчина, который подозревается в совершении данного преступления, был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Стоит отметить, что в момент задержания нарушитель занимался уничтожением вещественных доказательств", - рассказали в полиции.

Раненый мужчина сейчас находится в больнице.

Против злоумышленника открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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Теги: #школа#Киевская область#резня в школе