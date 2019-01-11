Замглавкома Сухопутных войск серьезно ранен в ДТП под Николаевом - СМИ (фото)

Автомобиль генерал-лейтенанта Сергея Кропивченко восстановлению практически не подлежит.

Под Николаевом в дорожно-транспортном происшествии серьезные ранения получил заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Отмечается, что вечером в пятницу, 11 января, на трассе Николаев - Благовещенское столкнулись три автомобиля: внедорожник Hyundai Terracan, легковой автомобиль Daеwoo Lanos и седельный тягач MAN с полуприцепом.

По данным издания, Hyundai с номерными знаками Вооруженных сил Украины ехал по трассе, со стороны Николаева в направлении г. Новая Одесса. Возле с. Себино водитель не справился с управлением и Hyundai зацепил двигавшийся в попутном направлении Lanos. После столкновения корейский внедорожник резко изменил траекторию движения и врезался в полуприцеп седельного тягача MAN, стоявший на обочине.

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В автомобиле Hyundai, по их данным, ехал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко. В результате ДТП генерал серьезно травмирован. Также травмирован еще один военнослужащий, ехавший в Hyundai. В настоящее время бригада «скорой» оказывает помощь пострадавшим на месте, после чего они будут доставлены в больницу.

Все три автомобиля получили механические повреждения. Hyundai восстановлению практически не подлежит.

ДТП произошло в условиях сильного гололеда.