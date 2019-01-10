СБУ отчиталась, что в Харькове поймала завербованного Россией шпиона

В частности, мужчина за денежное вознаграждение согласился передавать России информацию о дислокации военнослужащих ВСУ, их персональные данные.

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры задержали харьковчанина, завербованного спецслужбами Российской Федерации для проведения подрывной деятельности против нашей страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, сотрудники контрразведки СБУ установили, что во время поездки в Россию с целью трудоустройства сотрудник одного из государственных научных учреждений Харькова был завербован вражеской спецслужбой.

«За денежное вознаграждение мужчина согласился осуществлять сбор информации о местах дислокации воинских частей на территории региона, их принадлежности к определенному роду войск, персональные данные военнослужащих ВСУ и места службы. Полученные сведения он должен был передавать кураторам через электронные каналы связи», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, вернувшись в Украину, мужчина сразу попал в поле зрения Службы безопасности и находился под наблюдением правоохранителей.

«В рамках начатого уголовного производства оперативники задокументировали сбор злоумышленником персональной информации об участниках АТО из числа сотрудников своего государственного учреждения. Но завершить преступное задание ему не удалось. Накануне передачи за границу собранных данных злоумышленник был задержан правоохранителями», - отметили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства харьковчанина правоохранители изъяли электронный носитель с персональными данными военнослужащих ВСУ, подтверждающий его противоправную деятельность.

В СБУ добавили, что по выводам экспертов по вопросам государственной тайны, изъятая информация относится к сфере обороны Украины и имеет гриф ограничения доступа «для служебного пользования». Ее передача спецслужбам РФ могла причинить ущерб государственным интересам.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 14 и ч. 1 ст. 111, задержанному объявлено подозрение. Продолжаются следственные действия.