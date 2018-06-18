СМИ: в СБУ расшифровали данные с микрочипа ФСБ РФ и разоблачили агента - подполковника МВД (видео)

Окончательной целью операции должен был стать начальник штаба ВМС.

Контрразведка СБУ разрыла схему, по которой российские спецслужбы вербовали украинских офицеров. Делали это с помощью маленького чипа, который позволяет отправлять информацию кураторам из ФСБ. Устройство предназначалось подполковнику МВД, который был на зарплате у ФСБ. А окончательной целью операции должен был стать начальник штаба ВМС Роман Гладкий.

Как сообщает ТСН, российского агента разоблачили и задержали. В письменном соглашении с российским "чекистом" он обязуется "оказывать содействие Федеральной службе безопасности".

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Куратор из ФСБ, который завербовал подполковника МВД, - Павел Воронин, сын ветерана ФСБ. Он работает в оккупированном Крыму с задачей проникнуть в среду высших офицеров СБУ, полиции, армии и флота.

Окончательной целью охоты ФСБ должна была стать второе лицо в руководстве Военно-Морских Сил Украины - начальник штаба ВМС Роман Гладкий. В разговоре с журналистами он пообещал рассказать все после завершения дела.

Как сообщал УНИАН, ранее беженец из Крыма рассказал о пытках ФСБ.