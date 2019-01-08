цей матеріал доступний українською

В поезде “Одесса-Черновцы” нашли тело женщины - СМИ

16:09, 08 января 2019
Происшествия
97 0
Пассажирка поезда на Чернівцці умерла в вагоне / Иллюстрация - фото УНИАН

Читайте такжеИз Харькова на Донбасс теперь будет курсировать поезд

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает “Чернівецький промінь”. Свидетели рассказали, что женщина ушла в туалет, однако долго не возвращалась и не отвечала на стук.

Соседи по купе обратились к проводнику, который силой открыл дверь. Оказалось, что женщина была уже без сознания.

Отмечается, что скончавшася ехала из Одессы на Буковину в гости. На месте инцидента прибыли полиция и медики.

Ранее сообщалось, что пассажирка поезда «Киев-Рахов» Надежда Полякова получила тяжелые травмы из-за падения на нее полки с другой пассажиркой. Пострадавшую прооперировали.

В УЗ утверждают, что полка якобы была исправной, а инцидент мог произойти «из-за неосторожности пассажира». Впрочем дочь пострадавшей заявила, что акт, составленный сотрудниками УЗ относительно инцидента, содержит ложную информацию, а сломанная полка быстро «исчезла из вагона».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #поезд#смерть