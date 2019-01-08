В поезде “Одесса-Черновцы” нашли тело женщины - СМИ

Женщина ехала из Одессы на Буковину в гости.

В вагоне поезда “Одесса-Черновцы” 8 января нашли труп женщины возрастом около 60 лет.

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Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает “Чернівецький промінь”. Свидетели рассказали, что женщина ушла в туалет, однако долго не возвращалась и не отвечала на стук.

Соседи по купе обратились к проводнику, который силой открыл дверь. Оказалось, что женщина была уже без сознания.

Отмечается, что скончавшася ехала из Одессы на Буковину в гости. На месте инцидента прибыли полиция и медики.

Ранее сообщалось, что пассажирка поезда «Киев-Рахов» Надежда Полякова получила тяжелые травмы из-за падения на нее полки с другой пассажиркой. Пострадавшую прооперировали.

В УЗ утверждают, что полка якобы была исправной, а инцидент мог произойти «из-за неосторожности пассажира». Впрочем дочь пострадавшей заявила, что акт, составленный сотрудниками УЗ относительно инцидента, содержит ложную информацию, а сломанная полка быстро «исчезла из вагона».