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Буду воровать и ничего мне не будет: журналист показала скандал с ромами на улицах Киева (видео)

17:02, 25 октября 2018
Общество
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Ромы угодили в скандал на улицах Киева / Скриншот - Facebook, Лілія Рагуцька

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Об этом в Facebook сообщила журналист Лилия Рагуцкая, которая опубликовала видео инцидента.

«Да не фоткай! Я тебя убью! Убью тебя! - визжала мне сегодня эта милая девушка ромской национальности, пытаясь вырвать из рук телефон. Другая ее приятельница тем временем уверенно рассказывала: «буду воровать и ничего мне за это не будет». И таки не будет, учитывая, что за пару часов до этого этих же красавиц активисты доставили в райотдел, потому что они людей грабили среди бела дня», - указала она.

Ранее активисты организации С14 выгнали из-под южной стороны Киевского вокзала ромов и бездомных, которые жили прямо на лавочках.

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Теги: #Киев#ромы