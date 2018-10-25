Буду воровать и ничего мне не будет: журналист показала скандал с ромами на улицах Киева (видео)

По словам журналистки, активисты доставили женщин в райотдел полиции, потому что они «людей грабили среди бела дня».

На улицах столицы женщины ромской национальности попались на воровстве, а спустя несколько часов устроили на улице скандал.

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Об этом в Facebook сообщила журналист Лилия Рагуцкая, которая опубликовала видео инцидента.

«Да не фоткай! Я тебя убью! Убью тебя! - визжала мне сегодня эта милая девушка ромской национальности, пытаясь вырвать из рук телефон. Другая ее приятельница тем временем уверенно рассказывала: «буду воровать и ничего мне за это не будет». И таки не будет, учитывая, что за пару часов до этого этих же красавиц активисты доставили в райотдел, потому что они людей грабили среди бела дня», - указала она.

Ранее активисты организации С14 выгнали из-под южной стороны Киевского вокзала ромов и бездомных, которые жили прямо на лавочках.