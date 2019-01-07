В Одесской области столкнулись две легковушки: есть погибшая, еще пятеро госпитализированы

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 11-летний мальчик и младенец получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сегодня, 7 января, в Одесской области в результате столкновения двух иномарок погибла женщина, госпитализированы еще пятеро, в том числе дети. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла с участием автомобилей Daewoo и Volkswagen на автодороге «Одесса-Кучурганы».

Предварительно установлено, что водитель Daewoo, двигаясь в сторону Одессы, не справился с управлением, из-за чего его вынесло на встречную полосу, что привело к столкновению с встречным Volkswagen.

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«В результате столкновения пассажирка, которая сидела рядом с водителем Daewoo, погибла на месте. Находившиеся на заднем сидении женщина, 11-летний мальчик и младенец получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в больницу», - сообщили в главке.

Кроме того, в результате столкновения госпитализированы водитель и пассажирка второго автомобиля.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по ДТП и сотрудники ГСЧС.

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в центре Одессы пьяный водитель на иномарке протаранил три припаркованных автомобиля.