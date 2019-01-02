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В центре Одессы пьяный водитель на иномарке протаранил три припаркованных автомобиля (фото)

23:53, 02 января 2019
Происшествия
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Масштабное ДТП без пострадавших произошло сегодня вечером на Пушкинской / Думская

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Как сообщили УНИАН в патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на улице Пушкинской.

«Водитель автомобиля Geely, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на три припаркованные машины. В данный момент оформлены материалы аварии и админпротокол за управление в нетрезвом состоянии», - сообщили в полиции.

В ведомстве акцентируют, что прибор драгер показал положительный результат – 2,47 промилле при максимально допустимом – 0,2 промилле.

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Теги: #Одесса#ДТП