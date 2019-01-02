В центре Одессы пьяный водитель на иномарке протаранил три припаркованных автомобиля (фото)

Прибор драгер показал у водителя результат – 2,47 промилле при максимально допустимом – 0,2 промилле.

Сегодня, 2 января, в центре Одессы пьяный водитель на иномарке протаранил три припаркованных автомобиля.

Читайте такжеНа перевале в Карпатах туристический автобус слетел в кювет (фото)

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на улице Пушкинской.

«Водитель автомобиля Geely, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на три припаркованные машины. В данный момент оформлены материалы аварии и админпротокол за управление в нетрезвом состоянии», - сообщили в полиции.

В ведомстве акцентируют, что прибор драгер показал положительный результат – 2,47 промилле при максимально допустимом – 0,2 промилле.