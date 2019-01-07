В результате ДТП в Запорожской области один человек погиб, еще 5 были травмированы (фото)

Водитель автомобиля Ауди, двигаясь в направлении города Мелитополь, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti.

В результате лобового столкновения автомобилей в Запорожской области один человек погиб, еще 5 получили травмы и были госпитализированы, в том числе двое малолетних детей.

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, столкновение двух легковых автомобилей произошло в Мелитопольском районе.

"6 января около 16:00 на 386 км автодороги "Харьков-Симферополь", вблизи села Троицкое Мелитопольского района, водитель автомобиля Ауди, двигаясь в направлении города Мелитополь, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЧисло пострадавших в результате смертельного ДТП с автоцистерной на Львовщине выросло до 10 (видео)

В результате аварии пассажирка автомобиля Chevrolet Lacetti, жительница города Днепр 1985 года рождения, погибла на месте происшествия.

"Травмы различной степени тяжести получили пятеро граждан: водитель автомобиля Chevrolet, мужчина 1980 года рождения и двое пассажиров, мальчик 2016 года рождения и девочка 2018 года рождения, жители города Днепр, и водитель автомобиля Аudi, житель Мелитополя 1959 года рождения, госпитализированы в больницу. Пассажир автомобиля Аudi, Мелитополя 1991 года рождения, после оказания медицинской помощи отпущен домой", - рассказали в полиции.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по признакам ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, в Золочевском районе на Львовщине 2 января, в результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек.