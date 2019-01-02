цей матеріал доступний українською

На Львовщине в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадало семь человек (фото)

11:39, 02 января 2019
Происшествия
104 0
В результате столкновения двух автомобилей Fiat на Львовщине пострадали семь человек / фото lv.npu.gov.ua

Читайте такжеВ Винницкой области в результате ДТП погибли трое людей, в том числе младенец (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 8.30 на автодороге «Львов-Тернополь» в селе Ясеновцы Золочевского района.

«Столкнулись автомобиль Fiat Doblo, которым управлял 20-летний житель Золочевского района, и автомобиль Fiat Scudo, за рулем которого находился 25-летний житель того же района. В больницу были доставлены семь человек – их личные данные и диагнозы в настоящее время уточняются», - сообщили в полиции области.

фото lv.npu.gov.ua

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

фото lv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 1 января на Николаевщине в результате столкновения двух легковушек погибли 8 человек, среди которых двое детей и 7-месячный младенец.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Львивщина