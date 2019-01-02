На Львовщине в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадало семь человек (фото)

Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

В Золочевском районе на Львовщине, сегодня, 2 января, в результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 8.30 на автодороге «Львов-Тернополь» в селе Ясеновцы Золочевского района.

«Столкнулись автомобиль Fiat Doblo, которым управлял 20-летний житель Золочевского района, и автомобиль Fiat Scudo, за рулем которого находился 25-летний житель того же района. В больницу были доставлены семь человек – их личные данные и диагнозы в настоящее время уточняются», - сообщили в полиции области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 1 января на Николаевщине в результате столкновения двух легковушек погибли 8 человек, среди которых двое детей и 7-месячный младенец.