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В Одессе часть исторического центра из-за аварии осталась без тепла

15:34, 04 января 2019
Происшествия
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Ведутся ремонтные работы / фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, в районе улицы Еврейской, 13 просела задвижка на трубопроводе и с целью ее ремонта были отключены от теплоснабжения более 30 жилых домов.

В частности, без отопления остались жители улиц Еврейской, Троицкой и др.

Ведутся ремонтные работы.

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Теги: #Одесса#теплоснабжение