В Одессе часть исторического центра из-за аварии осталась без тепла
15:34, 04 января 2019Происшествия
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В частности, без отопления остались жители улиц Еврейской, Троицкой.
Ведутся ремонтные работы / фото УНИАН
Сегодня в Одессе часть исторического центра города из-за аварии в отопительной системе осталась без теплоснабжения.
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Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, в районе улицы Еврейской, 13 просела задвижка на трубопроводе и с целью ее ремонта были отключены от теплоснабжения более 30 жилых домов.
В частности, без отопления остались жители улиц Еврейской, Троицкой и др.
Ведутся ремонтные работы.
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