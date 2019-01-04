В Одессе часть исторического центра из-за аварии осталась без тепла

В частности, без отопления остались жители улиц Еврейской, Троицкой.

Сегодня в Одессе часть исторического центра города из-за аварии в отопительной системе осталась без теплоснабжения.

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Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, в районе улицы Еврейской, 13 просела задвижка на трубопроводе и с целью ее ремонта были отключены от теплоснабжения более 30 жилых домов.

В частности, без отопления остались жители улиц Еврейской, Троицкой и др.

Ведутся ремонтные работы.